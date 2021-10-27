Логинов, Латыпов и Елисеев пропустят контрольные старты cборной России

Российские биатлонисты Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили пропустят контрольные старты в Ханты-Мансийске 12 и 13 ноября.

Отметим, что эти спортсмены должны принять участие в первом этапе Кубка мира.

«Логинов, Латыпов, Елисеев, Гараничев и Халили с 8 ноября вместе с тренерами Юрием Каминским и Сергеем Башкировым уже будут готовиться к старту сезона в австрийском Обертиллиахе. Там эта группа проведет чуть более двух недель, оттуда она отправится в Швецию, к месту проведения первого этапа Кубка мира. Сам я буду на гонках и в Ханты-Мансийске, и в Тюмени и могу заверить, что все пройдет максимально объективно», - цитирует «МК-Спорт» главу СБР Виктора Майгурова со ссылкой на пресс-службу организации.

Добавим, что в Ханты-Мансийске пройдут две мужские гонки: спринт и масс-старт. По их итогам будет определен шестой участник Кубка мира. Состав женской команды будет сформирован по результатам двух спринтов в Тюмени 15 и 16 ноября.