Юрий Каминский: На контрольных гонках в Ханты-Мансийске добираться на этапы КМ будет один биатлонист

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, почему на контрольных гонках будет определен только один биатлонист, который станет шестым участником первых этапов Кубка мира.

«Добираться на этапы Кубка мира будет один биатлонист. Еще один станет нашим первым запасным, но начнёт сезон на Кубке IBU. Я не вижу смысла возить спортсмена с основной командой и не выпускать на старт. Лучше получать соревновательную практику», — цитирует специалиста пресс-служба СБР.

Ранее тренерский штаб объявил, что старт в Кубке мира возьмут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

Добавим, что первый этап сезона пройдет в шведском Эстерсунде и начнется 27 ноября.