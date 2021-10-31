Лагрейд - о новом сезоне: Ожидать от себя сезона такого же уровня было бы слишком самонадеянно

Четырехкратный чемпион мира и обладатель малых хрустальных глобусов в своем дебютном сезоне Стурла Лагрейд поделился ожиданиями от нового сезона в Кубке мира, который начнется 29 ноября в шведском Эстерсунде.

«Мне все еще трудно полностью осознать, чего я смог достичь. Я всегда думаю о будущем: что я могу улучшить, какова следующая цель. Сейчас я думаю не о том, что сделал, а о том, что впереди, например, об Олимпиаде.

Моя цель сейчас - улучшить свою форму, попытаться стать еще лучше, чем раньше. Однако ожидать от себя такого же уровня сезона было бы слишком самонадеянно.

Я очень, очень хочу поехать на Олимпиаду. Это может показаться безумием. Но в сборной Норвегии нельзя гарантировать себе место в олимпийской сборной, потому что за нее борются многие хорошие спортсмены», - приводит слова Лагрейда Международный союз биатлонистов (IBU).

Лагрейд провел первый полноценный сезон в Кубке мира именно в прошлом году. 24-летний норвежец в своем первом чемпионате мира стал четырехкратным чемпионом в смешанной эстафете, масс-старте, индивидуальной гонке и мужской эстафете. На счету Лагрейда семь личных побед на Кубке мира. В прошлом сезоне биатлонист выиграл первые малые хрустальные глобусы в зачете гонок преследования и индивидуалок.