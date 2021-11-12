Мухамедзянов одержал победу в контрольной гонке сборной России в Ханты-Мансийске

Биатлонист Ильназ Мухамедзянов занял первое место по итогам контрольной гонки сборной России, которая состоялась сегодня, 12 ноября, в Ханты-Мансийске.

Отметим, что соревнования прошли в формате спринта на 11 км с двумя огневыми рубежами. 24-летний спортсмен показал результат 29 минут 7,4 секунды. Вторым стал Александр Поварницын (+5,3), а тройку лучших замкнул Даниил Серохвостов (+17,5).

Добавим, что по итогам спринта и масс-старта будет определен один участник основного состава сборной России на декабрьских этапах Кубка мира и Кубка IBU. При этом также станет известно о шести биатлонистах, которые будут находиться в резервном списке национальной команды.

В данный момент состав сборной России на Кубке мира представлен следующими спортсменами: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Карим Халили.