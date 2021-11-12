Резцова заявила, что в сборной России, возможно, кто-то платит за место в составе

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова раскритиковала тренерский штаб сборной России по биатлону.

«В нашей сборной бардак уже очень давно творится. Я не знаю, что творится в команде, какой-то ужас! Всегда был честный отбор, а сейчас черт пойми что. Страшно представить, как производится отбор в команду, может быть, там даже кто-то платит», - приводит слова Резцовой «СЭ».

Напомним, что Первый этап Кубка мира-2021/22 пройдет в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября, а второй этап состоится там же со 2 по 5 декабря.