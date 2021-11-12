Йоханнес Бе пропустит предсезонный турнир в Шушене из-за простуды

Олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса Йоханнес Бе пропустит предсезонный турнир в норвежском Шушене из-за простуды. Однако норвежец успеет восстановиться к первому этапу Кубка мира в Эстерсунде, который начнется 28 ноября.

Гонки в Шушене пройдут 13-14 ноября. Биатлонисты из сборных Норвегии, Франции и Чехии выйдут на старт. Стоит отметить, что в прошлом году турнир был отменен из-за эпидемии коронавируса.

Йоханнес Бе - олимпийский чемпион в индивидуальной гонке Пченчхана-2018, трехкратный победитель Кубка мира с 2018/19 по 2020/21 сезоны (подряд). Йоханнес-младший побеждал 77 раз на этапах Кубка мира (25 из них в эстафетах).