Каминский заявил, что Серохвостов может попасть на Кубок мира в самое ближайшее время

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, почему Поварницын поедет на КМ шестым участником от команды, и какие шансы попасть в основную сборную Даниилу Серохвостову, который показывает хорошие результаты в лыжном ходе.

«Первоначально мы думали, что у Поварницына нет квалификации на Кубок мира, и планировали включить в состав Даниила Серохвостова, но в итоге Александру дали разрешение. Он был лучше в двух гонках, выступал с хорошей стрельбой, поэтому его и выбрали.

Если Серохвостов будет сохранять свою высокую скорость и немножко добавит в стрельбе, то у него самые реальные шансы попасть на Кубок мира уже в ближайшее время», — приводит слова Каминского Metaratings.

Напомним, помимо Поварницына в состав команды на первый этап КМ попали: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Карим Халили.

Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.