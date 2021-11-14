Поварницын – о своем попадании в состав сборной России: Это мой шанс закрепиться в команде

Российский биатлонист Александр Поварницын поделился эмоциями после своего попадания в состав основной сборной России на первые этапы Кубка мира нового сезона.

– Никакой эйфории не было, спокойно отреагировал. Подумал, что это мой шанс закрепиться в составе. Я сейчас больше занят логистическими вопросами – билетами, упаковкой вещей и оружия, поскольку уже сегодня вылетаю из Ханты-Мансийска в Москву вместе с тренером сборной России Максимом Максимовым, а затем мы летим в Австрию к основной группе, – цитирует Поварницына пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, что помимо 27-летнего Поварницына в состав национальной команды на первый этап Кубка мира попали: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев и Карим Халили.

Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.