Тарьей Бе стал победителем масс-старта международного турнира в Шушене

Норвежский биатлонист Тарьей Бе стал победителем масс-старта, пошедшего в рамках международного турнира в Шушене.
Норвежец преодолел дистанцию за 35 минут 0,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Второе и третье место осталось за французами Кентеном Фийоном Майе (+7 секунд при одном промахе) и Эмильеном Жакленом (+9,1; 2).
Добавим, что именно в Шушене проходят первые в новом сезоне соревнования с участием представителей разных стран. Российские биатлонисты в Норвегию не приехали.
источник: «Советский спорт»