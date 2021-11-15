Куклина и Миронова поделили первое место в контрольной спринтерской гонке сборной России

Сегодня, 15 ноября, в Тюмени состоялась контрольная спринтерская гонка сборной России в рамках отбора в состав национальной команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU сезона-2021/22.

Отметим, что победу в соревнованиях одержали сразу две биатлонистки, а именно Лариса Куклина и Светлана Миронова, преодолевшие дистанцию за 20 минут 8 секунд. Тройку лучших замкнула Тамара Дербушева, отставшая от победительниц на 17 секунд.

Напомним, что первый этап нового сезона Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября.