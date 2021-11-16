Буртасова одержала победу в масс-старте в рамках контрольной тренировки сборной России

Сегодня, 16 ноября, в Тюмени состоялся контрольная тренировка сборной России в рамках отбора в состав женской национальной команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU сезона-2021/22.

Отметим, что первое место в масс-старте заняла Евгения Буртасова. Второй стала Анастасия Шевченко, а тройку лучших замкнула Кристина Резцова. Победители вчерашнего спринта, а именно Лариса Куклина и Светлана Миронова, расположились на четвертой и пятой строчках соответственно.

Напомним, что первый этап нового сезона Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября.