Стал известен состав женской сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) опубликовала состав женской национальной команды на стартовые этапы нового сезона Кубка мира.

Как сообщает RT, российскую сборную представят следующие спортсменки: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Ульяна Нигматуллина.

Также стало известно о том, кто из россиянок начнет новый биатлонный сезон в Кубке IBU. В заявку команды вошли Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.

Напомним, что первый этап нового сезона Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде с 27 по 28 ноября. Кубок IBU также стартует в Швеции – 25 ноября в Идре пройдут первые гонки.