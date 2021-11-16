Анфиса Резцова - о попадании дочери на Кубок мира: Кристина доказывает результатом

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова высказалась о включении своей дочери Кристины в основной состав сборной России, который будет заявлен на первые этапы Кубка мира по биатлону.

«Кристина доказывает результатом и говорит: «Ребята, вы неправы». Не буду забегать вперед и опережать события. Кристина сейчас себя неплохо чувствует и должна нормально выступить на этапах Кубка мира. Примерно так же, как и на контрольных гонках, по крайней мере, не хуже», - приводит слова Анфисы Резцовой «Чемпионат».

Добавим, что изначально предполагалось, что Кристина Резцова начнет сезон в Кубке IBU.