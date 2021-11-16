Поварницын не выступит на первых этапах Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российскому спортсмену Александру Поварницыну выступать на первых этапах Кубка мира в новом сезоне.

«Александр Поварницын в настоящее время не прошел квалификацию на первый триместр Кубка мира, так как он не стартовал в соревнованиях IBU с декабря 2019 года», - приводит сообщение пресс-службы организации «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Добавим, что Поварницын был включен в основную сборную России, показав второй результат в контрольных гонках.

Россиянин пробежал первую гонку на Кубке мира в 2016 году, в сезоне-2018/19 он в составе сборной России стал бронзовым призером эстафеты в Антхольце.