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Поварницын не выступит на первых этапах Кубка мира по биатлону

IBU не допустил россиянина из-за долгового отсутствия в соревнованиях под эгидой организации.
16 ноября 2021 16:01
автор: Максим Скороходов

Международный союз биатлонистов (IBU) запретил российскому спортсмену Александру Поварницыну выступать на первых этапах Кубка мира в новом сезоне.

«Александр Поварницын в настоящее время не прошел квалификацию на первый триместр Кубка мира, так как он не стартовал в соревнованиях IBU с декабря 2019 года», - приводит сообщение пресс-службы организации «МК-Спорт», ссылаясь на ТАСС.

Добавим, что Поварницын был включен в основную сборную России, показав второй результат в контрольных гонках.

Россиянин пробежал первую гонку на Кубке мира в 2016 году, в сезоне-2018/19 он в составе сборной России стал бронзовым призером эстафеты в Антхольце.

источник: МК-Спорт
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