Серохвостов выступит на первом этапе Кубка мира по биатлону вместо Поварницына

Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что вместо Александра Поварницына на первом этапе Кубка мира выступит Даниил Серохвостов.
«Замена произошла в связи с решением исполкома Международного союза биатлонистов IBU), который на своем заседании в Лозанне 13-14 ноября 2021 г. уточнил критерии допуска спортсменов в новом сезоне.
Поварницын начнет сезон на Кубке IBU», - говорится в сообщении пресс-службы IBU.
Напомним, что Поварницыну запретили выступать на Кубке мира из-за долгового отсутствия в соревнованиях под эгидой IBU.
Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде 27 и 28 ноября. Добавим, что там же пройдет и второй этап соревнований.
источник: Союз биатлонистов России (СБР)