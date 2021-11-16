Нильссон и Самуэльссон вошли в состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира

16 ноября стал известен состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира по биатлону. Туда вошли олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон и олимпийский чемпион по биатлону в 2018 году Себастьян Самуэльссон.

Женская команда:

Ханна Эберг

Эльвира Эберг

Линн Перссон

Стина Нильссон

Мона Брорссон

Анна Магнуссон

Йоханна Скотхайм.

Мужская команда:

Пеппе Фемлинг

Оскар Брандт

Мальте Стефанссон

Йеспер Нелин

Мартин Понсилуома

Себастиан Самуэльссон.

Напомним, Нильссон является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном спринте классикой, а также двукратной чемпионкой мира в австрийском Зеефельде в 2019 году.

В прошлом сезоне Нильссон больше выступала на Кубке IBU, где высшим достижением шведки стало 8-е место в женской гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Словакии. Спортсменка попала в заявку на десятый заключительный этап Кубка мира, где смогла финишировать на 26-м месте в спринте и 22-м в гонке преследования.

На счету Самуэльссона семь личных подиумов на Кубке мира и звание олимпийского чемпиона в эстафетной гонке Пхенчхана-2018.