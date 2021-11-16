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Нильссон и Самуэльссон вошли в состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира

Первый этап стартует 27 ноября в Эстерсунде.
Нильссон и Самуэльссон вошли в состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира
16 ноября 2021 22:00
автор: Александр Бойченко
автор фото: Instagram Sebastian Samuelsson

16 ноября стал известен состав сборной Швеции на первый этап Кубка мира по биатлону. Туда вошли олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон и олимпийский чемпион по биатлону в 2018 году Себастьян Самуэльссон.

Женская команда:

Ханна Эберг
Эльвира Эберг
Линн Перссон
Стина Нильссон
Мона Брорссон
Анна Магнуссон
Йоханна Скотхайм.

Мужская команда:

Пеппе Фемлинг
Оскар Брандт
Мальте Стефанссон
Йеспер Нелин
Мартин Понсилуома
Себастиан Самуэльссон.

Напомним, Нильссон является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном спринте классикой, а также двукратной чемпионкой мира в австрийском Зеефельде в 2019 году.

В прошлом сезоне Нильссон больше выступала на Кубке IBU, где высшим достижением шведки стало 8-е место в женской гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Словакии. Спортсменка попала в заявку на десятый заключительный этап Кубка мира, где смогла финишировать на 26-м месте в спринте и 22-м в гонке преследования.

На счету Самуэльссона семь личных подиумов на Кубке мира и звание олимпийского чемпиона в эстафетной гонке Пхенчхана-2018.

источник: «Советский спорт»
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