Сливко прокомментировала непопадание в состав сборной России

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала свое непопадание в состав женской сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«Мои дорогие, я понимаю, что вы, как и я, не понимаете, почему со мной поступили так несправедливо. Но у меня все хорошо. Жизнь продолжается. Я благодарю всех за поддержку, пока я не в силах всем вам ответить. Просто так бывает, что тебя кидают», - написала спортсменка в своем инстаграме.

Напомним, сегодня СБР огласил состав женской команды для участия в стартовых этапах сезона. На Кубке мира выступят Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина (Кайшева), Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Не Кубок IBU отправятся Анастасия Шевченко, Тамара Дербушева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Анастасия Гореева.