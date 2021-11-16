Нильссон - о попадании на первый этап КМ: Эта та мечта, на исполнение которой я не смела надеяться

Олимпийская чемпионка 2018 года в лыжных гонках Стина Нильссон прокомментировала свое попадание в заявку сборной на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«В Идре я чувствовала то, чего хотела всю осень: я была хороша ходом. Да, мое физическое состояние в хорошей форме, и в последних гонках я неплохо стреляла. Очень и очень рада попасть на Кубок мира. Это действительно мечта, на которую я даже не смела надеяться», - приводит слова Нильссон SVT.

Напомним, Нильссон является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном спринте классикой, а также двукратной чемпионкой мира в австрийском Зеефельде в 2019 году.

В прошлом сезоне Нильссон больше выступала на Кубке IBU, где высшим достижением шведки стало 8-е место в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Словакии. Спортсменка попала в заявку на десятый заключительный этап Кубка мира, где смогла финишировать на 26-м месте в спринте и 22-м в гонке преследования