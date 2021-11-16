IBU одобрил российскую вакцину Спутник V для участия спортсменов в соревнованиях

Международный союз биатлонистов (IBU) одобрил использование российской вакцины Спутник V для участия спортсменов в Кубке мира в новом сезоне.

«Чтобы избежать недопонимания, IBU хотел бы прояснить некоторые моменты. Для того чтобы спортсмены и команды имели возможность принимать участие в соревнованиях под эгидой IBU, они должны быть либо полностью вакцинированы, либо недавно перенести болезнь, либо должны проходить регулярное тестирование. IBU принимает следующие вакцины для своих мероприятий: BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen (Johnson&Johnson), Covishield, Sinovac, «Спутник V» и любую другую вакцину, которая официально одобрена в принимающей стране», - рассказали в пресс-службе IBU.

IBU отметил, что организация не будет заставлять биатлонистов проходить ПЦР-тестирование перед каждой гонкой в случае, если они привиты вакцинами, входящими в этот список, однако принимающая страна может принудить спортсменов сдать тест на коронавирус для въезда в страну.

Первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 27 ноября.