Мазе - о состоянии заболевшего Йоханнеса Бе: Его состояние все лучше и лучше

Тренер мужской сборной Норвегии Зинфрид Мазе рассказал, в каком состоянии находится Бе-младший после простуды, из-за которой он не принял участия в турнире в Шушене. Старт сезона через 10 дней.

«У него была небольшая температура в течение двух дней. Подготовка Йоханнеса к сезону прошла хорошо, и на прошлой неделе он провел отличную тренировку в Бейтостолене. Чувствует себя неплохо, сейчас его состояние все лучше и лучше», - цитирует слова Maзе Nordic Magazine.

Йоханнес Бе - олимпийский чемпион в индивидуальной гонке Пченчхана-2018, трехкратный победитель Кубка мира с 2018/19 по 2020/21 сезоны (подряд). Йоханнес-младший побеждал 77 раз на этапах Кубка мира (25 из них в эстафетах).