Резцова-старшая раскритиковала решение тренерского штаба включить Казакевич на этап Кубка мира

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова раскритиковала тренерский штаб во главе с Михаилом Шашиловым, который принял решение включить в заявку сборной Ирину Казакевич на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Какую политику они там гнут в сборной во главе с главным тренером Шашиловым, я не знаю, это просто беспредел. В мои времена такого не было. У нас был честный чистый отбор. А там уже сборная корректировалась по результатам, в зависимости от того, кто как бежал по этапам Кубка мира.

Почему Казакевич едет на Кубок мира с такими результатами? Потому что она свердловская? Это неправильно», — цитирует Резцову «Комсомольская правда».

На Кубке мира в соответствии с критериями отбора Россию представят: Светлана Миронова (Свердловская область), Ульяна Нигматуллина (Удмуртская Республика), Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО), Ирина Казакевич (Свердловская область), Валерия Васнецова (Пермский край) и Кристина Резцова (ХМАО-Югра).