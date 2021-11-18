Песначая буря в Пекине может стать угрозой для проведения соревнований по биатлону и лыжам

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону на Олимпиаде 2022 года в Пекине могут пройти в условиях песчаных бурь. Об этом сообщает шведское издание SVT.

Олимпийская арена для лыжников и биатлонистов находится в 180 км от Пекина, на высоте 1700 метров. Рядом пустынные районы, и прямо на трассу может подуть песок.

«Если не повезет, песок может прийти из близлежащей пустыни. Однажды, когда я был там, местность накрыла песчаная буря», - сказал олимпийский чемпион Бьорн Линд.

В соревнованиях по биатлону будет разыграно 11 комплектов медалей, по лыжным гонкам 12. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.