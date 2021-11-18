Васильев - о включении Серохвостова на КМ: Если выступит неудачно, то у него сложится комплекс

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал о попадании в заявку мужской сборной России на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде Матвея Елисеева и Даниила Серохвостова.

«У меня по Елисееву вопрос, он в этом году достаточно невыразительно себя проявил, были скандалы в интернете, с тренером. Я бы отправил его на Кубок IBU, чтобы он себя показал там, а потом, может быть, и на Кубке мира.

Что по Серохвостову, то ему дали просто кредит доверия, хотя я бы попробовал его на Кубке IBU, не надо его кидать сразу в мясорубку. Если парень на первых стартах выступит неудачно, то у него сложится комплекс», - приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Напомним, Серохвостов не имеет опыта участия на Кубках мира. Он был включен в заявку из-за того, что регламент IBU не позволяет Александру Поварницыну участвовать в гонках без квалификационных очков.