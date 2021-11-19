Михаил Шашилов: «Готов хоть сейчас уйти из сборной»

Тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил о готовности покинуть свой пост.

«Видимо, к этому все и придет. С весны мне вряд ли захочется в этой каше вариться. Не хочу терять ни друзей, ни спортсменов. Мне проще самому приехать на сбор - или со своим составом, или помочь тренеру сборной.

Настроен ли я уйти весной? Да хоть сейчас. То, что происходит, это просто перебор. Люди вокруг команды понимают, каково это. Когда я шел сюда работать, все похихикивали надо мной: ну, сходи… только зачем ты туда пошел?

Отработав сезон, на тренерском совете я сказал: хочешь потерять друзей - иди тренировать сборную», - приводит слова специалиста Sports.ru.

Напомним, женская национальная команда для подготовки к олимпийскому сезону разбита на две группы: одна занимается под руководством Шашилова, другая - Евгения Куваева.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.