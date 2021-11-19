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Шашилов вспомнил, как тренер французов Бадью и Фуркад-младший пожертвовали гонкой КМ ради спора

Это случилось в финале Кубка мирра в Тюмени в 2018 году.
19 ноября 2021 13:23
автор: Александр Бойченко

Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов вспомнил историю, которая приключилась с пятикратным олимпийским чемпионом Мартеном Фуркадом и его тренером по стрельбе, призером Олимпиады-1992, Франком Бадью на финале Кубка мира в Тюмени в 2018 году.

«В Тюмени на финале Кубка мира-2018 был интересный эпизод. Фуркад уехал с пристрелки перед масс-стартом и взял запасную винтовку. Я тогда подумал: основную сломал, что ли? В общем, Фуркад побежал гонку с запасной – проиграл всё на свете.

Я решил: надо поймать Бадью, они уезжают в пять утра. Я нашёл переводчицу, чтобы всё понять дословно. Объясни, для чего вы поменяли винтовку? Бадью рассказал: у Фуркада немного крыша отъехала, и он решил, что с любой винтовкой стрельнет.

Я слушал Бадью и не мог понять: ребята, вы рискнули гонкой Кубка мира ради такого спора? А он ответил: зато ты представь, какая мотивация появляется у Мартена – сначала возомнил себя, потом получил по носу и разозлился. То есть Бадью пожертвовал одной гонкой и доказал Фуркаду, что надо работать даже после самого успешного сезона. Великий тренер», — цитирует Шашилова Sports.ru.

Напомним, Фуркад завершил профессиональную карьеру в 2020 году. За время выступлений в биатлоне он стал пятикратным олимпийским чемпионом, семикратным обладателем Кубка мира и 13-ти кратным чемпионом мира.

источник: Sports.ru
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