Логинов занял первое место в контрольной тренировке в Обертиллиахе, Халили – второй

Сегодня, 19 ноября, состоялась мужская спринтерская гонка в рамках тестовых международных соревнованиях по биатлону в австрийском Обертиллиахе.

Отметим, что победу в прошедших соревнованиях одержал представитель России, а именно Александр Логинов. На финише 29-летний спортсмен показал результат 24 минут 51,6 секунды, допустив один промах на огневых рубежах.

Вторую строчку занял еще один россиянин Карим Халили, проигравший своему соотечественнику 4,9 секунды. Тройку лучших замкнул Симон Эдер из Австрии (+22,1).

Напомним, что первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде 27 и 28 ноября. Добавим, что там же состоится и второй этап соревнований.