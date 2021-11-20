Каминский отметил функциональную подготовку Логинова

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился мнением о состоянии чемпиона мира в спринте Александра Логинова перед стартом сезона.

«Я могу сказать то, что вижу. На эту тему вам лучше ответит Башкиров, который постоянно контактирует с Сашей. Я в эти вопросы не лезу, потому что это прерогатива тренера, который проводит подготовку. Но, на мой взгляд, он в этом году готов получше, чем в прошлом в плане функциональной подготовки. Стрельба его сегодня была тоже на средне-хорошем уровне прошлого года. Один промах для него - это неплохо, но, конечно, нужно стремиться к нулю», - приводит слова Каминского Metaratings.ru.

Прошлый сезон российский биатлонист закончил на 17-м месте в общем зачете Кубка мира, одержав одну победу в индивидуальной гонке на этапе в итальянской Антерсельве.

Добавим, что новый сезон начнется 27 ноября в шведском Эстерсунде, где пройдет сразу два этапа Кубка мира, во время которых мужчины пробегут пять гонок.