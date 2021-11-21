Поварницын заявил, что он изначально готовился к Кубку IBU несмотря на то, что его включали в состав

Биатлонист сборной России Александр Поварницын признался, что он изначально готовился к Кубку IBU, несмотря на информацию о том, что его включили в основную обойму команды.

«Было ли обидно? Нет. Я изначально готовился к Кубку IBU, потому что знал, что у меня нет квалификационных очков. Но в тот день, когда мы пробежали заключительный масс-старт на отборах в Ханты-Мансийске, нам начали оглашать результаты, кто куда поедет.

Мне позвонили и сказали, что всё в порядке, есть квалификация и можно ехать на Кубок мира. Уточнили, что в связи с ковидом вводили специальные условия: квалификация считалась не за три триместра, а за пять. И так я проходил. Уже почти был на пути в Австрию, когда в Лозанне прошла конференция, и там вернулись к старым правилам», - приводит слова Поварницына eurosport.ru.

Напомним, что Поварницыну запретили выступать на Кубке мира из-за долгового отсутствия в соревнованиях под эгидой IBU. Вместо него шестым участником сборной выступит Даниил Серохвостов.

Первый этап Кубка мира по биатлону пройдет в шведском Эстерсунде 27 и 28 ноября. Добавим, что там же пройдет и второй этап соревнований