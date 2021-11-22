Эмильен Жаклен: Мы то поколение, которое редко остается довольно своими результатами

Трехкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен рассказал о современном поколении биатлонистов, которое боится потерпеть неудачу в каждой гонке.

«Мы поколение, которое редко бывает довольным своими результатами и боится не добиться успеха. Отчасти это связано с тем, что мы являемся поколением после Мартена Фуркада, человека, который доминировал и выигрывал все. Он был вполне доволен своим послужным списком. Но теперь я говорю: «Все это неплохо, но по сравнению с Фуркадом - минимум». Это психологически утомляет, так как ты попадаешь в ловушку», - цитирует слова Жаклена Le Dauphine.

В возрасте 26 лет Жаклен является трехкратным олимпийским чемпионом, причем в двух видах он заработал личное золото. В прошлом сезоне он занял итоговое седьмое место в Кубке мира, получив 802 балла.