«Будем держать кулачки». Майгуров рассказал о готовности сборной России к Кубку мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, в каком состоянии пребывает команда перед началом биатлонного сезона. Первый этап состоится в шведском Эстерсунде с 27 ноября.

«Надеюсь, наша команда с первого же этапа будет конкурентоспособной. Понимаем, что проходных стартов нет. Несмотря на то, что Олимпийские игры в феврале, нужно хорошо выступать с начала сезона.

В мужской команде есть те или иные лидеры, а у девочек более-менее ровный состав. Надеюсь, у женской сборной тоже будут лидеры. Возможно, проявят себя те, кто в прошлых сезонах был не очень ярок. Уверен, тот план, который реализует женская сборная, настроен на прогресс.

Будем держать кулачки», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что действующими обладателями Больших хрустальных глобусов в биатлоне являются норвежцы Йоханнес Бе и Тириль Экхофф. На первом этапе в Эстерсунде состоятся индивидуальные гонки и спринт.