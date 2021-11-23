Братья Бе извинились перед Сергеем Устюговым за то, что перепутали его с однофамильцем Евгением

Братья Бе извинились перед двукратным чемпионом мира лыжником Сергеем Устюговым за то, что перепутали его с однофамильцем и бывшим биатлонистом Евгением. Старший Бе обвинял Евгения в употреблении допинга по ходу своей карьеры.

«Один из них написал. Они взяли номер у Маркуса Крамера, принесли извинения в личном сообщении. Но я уже отпустил.

Ладно норвежцы ошибаются. Гораздо обиднее, когда ты бегаешь за страну, а потом тебя в ней же путают с человеком, который закончил карьеру семь лет назад. Понимаешь, что не особенно ты кому-то и нужен», — приводит слова Сергея Устюгова «Спорт-экспресс».

В своей автобиографии старший Бе обвинил Устюгова в употреблении допинга, из-за чего у сборной России де-факто отняли золотую медаль на Олимпийских играх-2014 года в эстафетной гонке.

Тарьей Бе является олимпийским чемпионом 2010 года в Ванкувере, 11-кратным чемпионом мира (в двух из них личные медали), а также победителем общего зачета Кубка мира в сезоне 2010/11. Младший брат, Йоханнес, олимпийский чемпион в индивидуальной гонке Пченчхана-2018, трехкратный победитель Кубка мира с 2018/19 по 2020/21 сезоны (подряд). Йоханнес-младший побеждал 77 раз на этапах Кубка мира (25 из них в эстафетах).