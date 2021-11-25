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«Моя форма не лучшая». Йоханнес Бе - о своей готовности к сезону

Новый биатлонный сезон начнется 27 ноября.
«Моя форма не лучшая». Йоханнес Бе - о своей готовности к сезону
25 ноября 2021 11:18
автор: Александр Бойченко
автор фото: Instagram Йоханнеса Бе

Трехкратный обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Йоханнес Бе заявил, что он подходит не в лучшей форме к старту нового сезона. Напомним, младший Бе не выступил на предсезонном турнире в Шушене из-за простуды.

«У остальных подготовка к сезону была более стабильной, чем у меня, с большим количеством гонок. Тренерам лучше известно об их готовности к сезону, со мной сложнее, так как я не участвовал в последних гонках и болел во время довольно ответственного тренировочного периода.

Что я думаю о своей форме? Она не лучшая. Все узнаем во время гонок в Эстерсунде. Там все станет понятнее, когда на груди будет стартовый номер, а на ногах хорошие лыжи», - приводит слова Бе TV-2.

Йоханнес Бе - олимпийский чемпион в индивидуальной гонке Пченчхана-2018, трехкратный победитель Кубка мира с 2018/19 по 2020/21 сезоны (подряд). Йоханнес побеждал 77 раз на этапах Кубка мира (25 из них в эстафетах).

источник: TV2.no
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