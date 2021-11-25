Вирер призналась, что перед стартом сезона она испытывает проблемы со здоровьем

Трехкратная чемпионка мира и двукратная обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер сообщила, что она испытывает сложности со здоровьем перед началом биатлонного сезона.

«Фавориты? Их так много, и на данный момент я не чувствую себя одним из них. У меня проблемы со здоровьем, на их решение уйдет несколько недель. Из последних анализов крови, которые я сдала, стало ясно, почему последние три недели я так много страдала и всегда была уставшей. Потребуется немного терпения, но я снова встану на ноги», - цитирует Вирер Corriere dello Sport.

Напомним, Вирер является двукратной олимпийской чемпионкой в составе смешанной эстафеты Сочи-2014 и Пхенчхана-2018, десятикратным призером чемпионатов мира, в том числе трехкратной обладательницей золота. На счету итальянки два выигранных Глобуса и 40 личных подиумов на этапах Кубка мира.