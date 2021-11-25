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Российской биатлонистке Шевченко не хватило 0,6 секунды до медали на первом этапе Кубка IBU

Анастасия заняла четвертое место в спринте, прошедшем в Швеции.
25 ноября 2021 14:37
автор: Андрей Скоробогатов

В Идре завершилась спринтерская гонка, прошедшая в рамках первого этапа Кубка IBU.

Российская спортсменка Анастасия Шевченко, допустила один промах на двух огневых рубежах и заняла четвертое место, проиграв победительнице 3,7 секунды.

Выиграла гонку немка Марион Визензартер, которая также промахнулась один раз.

Второй стала француженка Каролин Коломбо (+0,5 сек.; 2 промаха), третьей - украинка Дарья Блажко (+3,1; 1) .

Добавим, что в десятке лучших также финишировала россиянка Евгения Буртасова, занявшая девятое место (+18,3; 1).

27 ноября женщины пробегут второй спринт.

источник: «Советский спорт»
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