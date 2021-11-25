Российской биатлонистке Шевченко не хватило 0,6 секунды до медали на первом этапе Кубка IBU

В Идре завершилась спринтерская гонка, прошедшая в рамках первого этапа Кубка IBU.
Российская спортсменка Анастасия Шевченко, допустила один промах на двух огневых рубежах и заняла четвертое место, проиграв победительнице 3,7 секунды.
Выиграла гонку немка Марион Визензартер, которая также промахнулась один раз.
Второй стала француженка Каролин Коломбо (+0,5 сек.; 2 промаха), третьей - украинка Дарья Блажко (+3,1; 1) .
Добавим, что в десятке лучших также финишировала россиянка Евгения Буртасова, занявшая девятое место (+18,3; 1).
27 ноября женщины пробегут второй спринт.
источник: «Советский спорт»