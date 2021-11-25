Немец Фрацшер одержал победу в спринте на этапе Кубка IBU в Идре, Томшин финишировал пятым

Сегодня, 25 ноября, состоялась спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка IBU, который проходит в шведской Идре.

Отметим, что победу в соревнованиях одержал представитель Германии Лукас Фрацшер – 27-летний спортсмен допустил один промах на огневых рубежах и финишировал с результатом 24 минуты 10,6 секунды. Вторым стал Сверре Дален Аспенес из Норвегии, уступивший лидеру 0,3 секунды. Тройку лучших замкнул еще один немец, а именно Йоханнес Кюн (+1,6).

Россиянин Василий Томшин показал на финише пятый результат, проиграв Фрацшеру 29,3 секунды. Также в десятку лучших попал его соотечественник Александр Поварницын, ставший девятым (+34,0).