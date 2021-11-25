Александр Касперович: Логинов умеет стрелять быстро, но долго готовится к первому выстрелу

Личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова - Александр Касперович разобрал стрельбу своего подопечного.

«Логинов сейчас работает с Башкировым с прицелом именно на такую стрельбу. Сашка умеет стрелять быстро. У него лишь один пунктик - он долго готовится к первому выстрелу. Привык четко контролировать каждое движение и пока не хочет от этого уходить. Хотя резерв в этом плане у него есть», - приводит слова Касперовича RT.

Напомним, в эти выходные в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.