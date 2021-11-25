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Юрий Каминский: Конкуренция между группами внутри сборной - это всегда хорошо, если она здоровая

В мужской сборной сейчас две группы - под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова.
25 ноября 2021 23:20
автор: Александр Бойченко

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, как может повлиять на спортсменов то, что они разбиты на две разные группы внутри сборной.

«Конкуренция между группами – это хорошо, когда она здоровая. Нас разделили на группы, немного размазали финансирование – и где-то получилось не то, что мы хотели по сборам, плюс где-то повлиял ковид.

Если говорить о спортсменах, которые не выбрали мою группу, – меня это абсолютно не напрягает. Я человек новый для биатлона, и у спортсменов, может быть, присутствует определённое недоверие, это нормально. В группе Сергея Башкирова хватает возрастных спортсменов, которые привыкли работать в определённом режиме. Радикально что-то менять им вряд ли хочется», - передает слова Каминского Sports.ru.

Каминский возглавляет мужскую сборную по биатлону с мая 2020 года. В его группу входят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин. Под руководством Башкирова тренируются Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Кирилл Бажин, Денис Таштимеров и Василий Томшин.

источник: Sports.ru
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