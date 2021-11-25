Юрий Каминский: Конкуренция между группами внутри сборной - это всегда хорошо, если она здоровая

Старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский рассказал, как может повлиять на спортсменов то, что они разбиты на две разные группы внутри сборной.

«Конкуренция между группами – это хорошо, когда она здоровая. Нас разделили на группы, немного размазали финансирование – и где-то получилось не то, что мы хотели по сборам, плюс где-то повлиял ковид.

Если говорить о спортсменах, которые не выбрали мою группу, – меня это абсолютно не напрягает. Я человек новый для биатлона, и у спортсменов, может быть, присутствует определённое недоверие, это нормально. В группе Сергея Башкирова хватает возрастных спортсменов, которые привыкли работать в определённом режиме. Радикально что-то менять им вряд ли хочется», - передает слова Каминского Sports.ru.

Каминский возглавляет мужскую сборную по биатлону с мая 2020 года. В его группу входят Эдуард Латыпов, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов и Михаил Первушин. Под руководством Башкирова тренируются Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Александр Поварницын, Семен Сучилов, Кирилл Бажин, Денис Таштимеров и Василий Томшин.