Личный тренер Логинова: Решение тренироваться у Башкирова было Сашиным, а не моим

Личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова - Александр Касперович рассказал, по каким причинам его подопечный в составе сборной России тренируется в группе Сергея Башкирова, а не Юрия Каминского.

«Это было не столько моим решением, сколько Сашиным. Детальный разговор с Башкировым состоялся у меня позже, когда я прилетел с Камчатки, где встречался с президентом СБР Виктором Майгуровым. Мы обсудили весь план подготовки: как он будет выстраиваться, какую роль в Сашиной подготовке буду играть я сам, и нашли понимание по всем вопросам», - приводит слова Касперовича RT.

Напомним, в эти выходные в шведском Эстерсунде стартует первый этап Кубка мира по биатлону.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.