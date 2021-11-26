Васильев назвал старшего тренера сборной России Шашилова недоразумением российского биатлона

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал старшего тренера сборной России Михаила Шашилова, который накануне заявил, что может покинуть сборную в любой момент.

«Шашилов допустил возможность ухода из команды? Старший тренер сборной – это расстрельная должность. Когда люди идут туда, то чётко это понимают. Выиграл какую-нибудь медаль – молодец, герой. На следующий день проиграл. Ты – самый плохой человек на Земле. Ни у кого не должно быть никаких иллюзий. Я высказывал своё мнение в отношении Шашилова и с тех пор не поменял его.

Более того, я ещё больше укрепил своё мнение, что это недоразумение российского биатлона. Заявление Шашилова, что он может уйти в любой момент, говорит о нём как о случайном человеке в сборной России», - приводит слова Шашилова «Спорт день за днем».

Напомним, новый биатлонный сезон стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде индивидуальными гонками и спринтами.