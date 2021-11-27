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Маркета Давыдова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км в Эстерсунде

Спортсменка прошла все четыре рубежа на «ноль».
27 ноября 2021 15:27
автор: Александр Бойченко

Чешская спортсменка Маркета Давыдова одержала победу в первой гонке нового сезона. Биатлонистка прошла чисто все четыре рубежа без штрафных минут и смогла выиграть у остальных.

На втором месте расположилась австрийка Лиза Тереза Хаузер, проигравшая победителю одну минуту и 17 секунд, третья - немка Дениз Херманн (+1.23.0).

Лучшая из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (Кайшева), финишировав на пятом месте.

Кубок мира по биатлону

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины

Индивидуальная гонка

1. Маркета Давидова (Чехия) – 43.43,5 (0)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.17,7 (1)
3. Дениз Херманн (Германия) – 1.23,0 (1)
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 1.46,0 (2)
5. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.04,0 (1)
6. Эмма Лундер (Канада) – 2.05,2 (1)
7. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 2.25,0 (1)
8. Кристина Резцова (Россия) – 2.27,7 (1)
9. Анна Вайдель (Германия) – 2.28,6 (0)
10. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 2.38,1 (3)...

25. Светлана Миронова (Россия) – 3.45,1 (3)

28. Лариса Куклина (Россия) – 3.49,7 (3)

44. Валерия Васнецова (Россия) – 4.58,6 (4)…

101. Ирина Казакевич (Россия) – 11.36,0 (10)

источник: «Советский спорт»
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