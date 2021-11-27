Маркета Давыдова одержала победу в индивидуальной гонке на 15 км в Эстерсунде

Чешская спортсменка Маркета Давыдова одержала победу в первой гонке нового сезона. Биатлонистка прошла чисто все четыре рубежа без штрафных минут и смогла выиграть у остальных.
На втором месте расположилась австрийка Лиза Тереза Хаузер, проигравшая победителю одну минуту и 17 секунд, третья - немка Дениз Херманн (+1.23.0).
Лучшая из россиянок стала Ульяна Нигматуллина (Кайшева), финишировав на пятом месте.
Кубок мира по биатлону
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Женщины
Индивидуальная гонка
1. Маркета Давидова (Чехия) – 43.43,5 (0)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.17,7 (1)
3. Дениз Херманн (Германия) – 1.23,0 (1)
4. Динара Алимбекова (Беларусь) – 1.46,0 (2)
5. Ульяна Нигматуллина (Россия) – 2.04,0 (1)
6. Эмма Лундер (Канада) – 2.05,2 (1)
7. Эмили Калкенберг (Норвегия) – 2.25,0 (1)
8. Кристина Резцова (Россия) – 2.27,7 (1)
9. Анна Вайдель (Германия) – 2.28,6 (0)
10. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 2.38,1 (3)...
25. Светлана Миронова (Россия) – 3.45,1 (3)
28. Лариса Куклина (Россия) – 3.49,7 (3)
44. Валерия Васнецова (Россия) – 4.58,6 (4)…
101. Ирина Казакевич (Россия) – 11.36,0 (10)