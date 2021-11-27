Нигматуллина - о 5-м месте в «индивидуалке»: Есть силы прибавлять

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина (Кайшева) прокомментировала попадание в цветочную церемонию по итогам индивидуальной гонки на 15 км (пятое место). По словам спортсменки, есть силы прибавлять в дальнейшем.

«Неожиданно для меня, честно говоря, сегодня это все. Ну пока я пятая, да. Вели меня по обычной для меня схеме, то есть ничего не говорили первые четыре круга, а на последнем на каждой отсечке говорили мои секунды. Есть ли силы прибавлять? Да.

Сейчас самочувствие хорошее, так как большое количество специалистов помогают держать меня в тонусе», – рассказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

Победу в сегодняшней гонке одержала чешка Маркета Давыдова, которая все четыре рубежа прошла без осечек. Второй стала Лиза Тереза Хуазер из Австрии, третьей - Дениз Херрман из Германии.

Напомним, на первом этапе Кубка мира завтра, 28 ноября, состоятся спринты.