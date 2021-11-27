Хованцев - о Казакевич: десять промахов - не уровень члена сборной России

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Ирины Казакевич в индивидуальной гонке в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Мне кажется, что у Казакевич какая-то проблема, связанная с психологией. На летнем чемпионате мира она много настреляла, а тут дали карт-бланш, она была взята в команду по решению тренера. Те вопросы, которые были по ней в открытом доступе в интернете, скорей всего, стали дополнительным грузом на ее плечи в плане ответственности за стрельбу. Десять промахов в таких погодных условиях - не уровень члена сборной команды», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, Казакевич заняла 109-е место. Победу в соревнованиях одержала чешская спортсменка Маркета Давыдова, не совершившая ни одного промаха. Второе место досталось Лизе Хаузер из Австрии, допустившей один промах. Третья - немка Дениз Херрман, которая также один раз ошиблась на огневом рубеже.

Лучшая из россиянок - Ульяна Нигматуллина (Кайшева) оказалась на пятой позиции с одним промахом. Также в топ-10 заехала Кристина Резцова, финишировавшая восьмой (один промах).