Легрейд победил в индивидуальной гонке в Эстерсунде, лучший из наших Латыпов - седьмой

Стурла Легрейд стал победителем мужской индивидуальной гонки в рамках стартового этапа Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.

Норвежец преодолел 20-километровую дистанцию за 51:04:0 и не совершил ни одной ошибки на огневых рубежах. Вторым финишировал его соотечественник Тарьей Бе, дважды промахнувшийся на стрельбище. Замкнул тройку призеров француз Симон Дестье, также допустивший два промаха.

Лучший из россиян Эдуард Латыпов занял седьмое место с одним промахом, хотя до последнего претендовал на медаль. Уже перед самым финишным коридором спортсмен перепутал створы и поехал на очередной круг. По действующим правилам IBU биатлонист обязан был вернуться на то место, откуда сбился. Эта ошибка стоила россиянину 20 секунд.

Карим Халили финишировал 26-м, Матвей Елисеев - 29-м, Александр Логинов - 49-м, а Евгений Гараничев - 66-м.