«Ошибка стоила мне медали»: Латыпов объяснил, почему вместо финиша поехал на очередной круг

Российский биатлонист Эдуард Латыпов, занявший седьмое место в индивидуальной гонке в Эстерсунде, объяснил свою ошибку на финише.

«Трудно сказать, что случилось на финише. Ошибка моя. Очень сильно отработал вторую часть дистанции и садился уставший. Глаза со спуска все красные, плохо было видно. Просто голову опустил вниз и выбрал неправильную траекторию движения. Автоматически как ехал на рубеж, так и заехал. Начал уже работать на финише и понимаю, что не вижу ни ёлочек, ни коридора. Смотрю — соседний. Ну что ж, получилось как получилось. Постарался максимально уже обратно вернуться по правилам, но потерял много времени, что стоило сегодняшней медали. Впредь надо быть внимательнее», - приводит слова биатлониста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Латыпов со своим результатом стал лучшим из наших биатлонистов. На огневых рубежах Эдуард допустил один промах.

Победителем гонки стал норвежец Стурла Легрейд, отстрелявший чисто.