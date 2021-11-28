Буртасова заняла второе место в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU

Сегодня, 28 ноября, состоялась женская гонка преследования в рамках первого этапа Кубка IBU, который проходит в Идре (Швеция).

Отметим, что победу в соревнованиях одержала представительница Германии Франциска Хильдебранд. 34-летняя спортсменка допустила два промаха на огневых рубежах и финишировала с результатом 30 минут 12,7 секунды. Второй стала россиянка Евгения Буртасова, проигравшая лидеру 11,6 секунды (без промахов). Тройку лучших замкнула Паула Боте из Франции (+52,5; два промаха).

Добавим, что в десятку лучших также попала еще одна российская биатлонистка, а именно Анастасия Гореева (+1.22,2; два промаха).