Эберг стала победительницей спринта на первом этапе Кубка мира, Нигматуллина заняла 17-е место

На первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде по биатлону завершилась спринтерская гонка у женщин.

На дистанции 7,5 км лучший результат показала представительница Швеции Ханна Эберг – 19 минут 1,5 секунд. Отметим, что спортсменка не допустила промахов на огневых рубежах. Второе место заняла француженка Анаис Шевалье, отставшая от победительницы 11,3 секунды (без промахов). Тройку лучших замкнула Марте Рейселанд из Норвегии (+15,4; один промах).

Что касается российских биатлонисток, то лучше всех выступила Ульяна Нигматуллина, показавшая 17-й результат (+1.03,7; без промахов).

Кубок мира

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Женщины. Спринт. 7,5 км

1. Ханна Эберг (Швеция) – 19:01.5 (0 промахов)

2. Анаис Шевалье (Франция) – + 11.3 (0)

3. Марте Рейселанд (Норвегия) – +15.4 (1)...

17. Ульяна Нигматуллина – +1:03.7 (0)...

26. Валерия Васнецова – +1:24.0 (1)...

33. Кристина Резцова – +1:36.9 (2)...

45. Лариса Куклина – +1:53.1 (2)...

79. Ирина Казакевич – +2:30.7 (4)...

94. Светлана Миронова (все – Россия) – +3:05.6 (6).