Томшин завоевал золотую медаль в гонке преследования на первом этапе Кубке IBU

Российский биатлонист Василий Томшин занял первое место в гонке преследования на первом этапе Кубка IBU, который проходит в Идре (Швеция).
Отметим, что спортсмен не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и на финише показал результат 31 минута 35,4 секунды. Вторым стал представитель Норвегии Александр Андерсен – его отставание составило 1.01,7 секунды (четыре промаха). Тройку лучших замкнул еще один россиянин, а именно Александр Поварницын (+1.07,7; один промах).
Напомним, что второй этап КМ пройдет норвежском Шушене.
источник: «Советский спорт»