Губерниев - о выступлении Казакевич на этапе КМ в Швеции: Сейчас она одна из худших стрелков мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление российской биатлонистки Ирины Казакевич на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Большой вопрос — нужно ли было Казакевич везти сюда, но, скорее всего, стоило. Вопрос — справится ли она. Просто сейчас она худшая по стрельбе в команде — и вообще одна из худших стрелков мира прямо сейчас», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Добавим, что Казакевич в двух гонках допустила 14 промахов на шести огневых рубежах.

В индивидуальной Ирина заняла 109-е место, а в спринте стала 79-й.