Анфиса Резцова прокомментировала выступление дочери Кристины на первом этапе Кубке мира

Многократная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на выступление дочери Кристины на стартовом этапе Кубка мира.

Российская биатлонистка в индивидуальной гонке заняла восьмое место, а в спринте стала 33-й.

«Она будет лучшей на следующем этапе. Другие спортсмены меня не интересуют. Уверена, что она поедет на Олимпиаду и сможет завоевать там медали. Я уже говорила, что она будет третьей», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Анфисы Резцовой.

Второй этап пройдет также в Эстерсунде пройдет со 2 по 5 декабря.