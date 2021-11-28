Анфиса Резцова прокомментировала выступление дочери Кристины на первом этапе Кубке мира

Многократная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова отреагировала на выступление дочери Кристины на стартовом этапе Кубка мира.
Российская биатлонистка в индивидуальной гонке заняла восьмое место, а в спринте стала 33-й.
«Она будет лучшей на следующем этапе. Другие спортсмены меня не интересуют. Уверена, что она поедет на Олимпиаду и сможет завоевать там медали. Я уже говорила, что она будет третьей», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Анфисы Резцовой.
Второй этап пройдет также в Эстерсунде пройдет со 2 по 5 декабря.
источник: «Спорт-Экспресс»