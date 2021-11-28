Дмитрий Васильев: Шашилов не является тренером высокого уровня

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал выступление подопечных старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова на первом этапе Кубка мира.
Напомним, что специалист является личным наставником Светланы Мироновой и Ирины Казакевич.
«Шашилов показал, что он неправ. Казакевич и Миронова худшие сейчас в команде. Тренер должен быть высокого уровня. Шашилов к таковым вообще не относится. У нас есть люди, которые могли бы взять на себя ответственность», — цитирует Васильева «Чемпионат».
Добавим, что в спринтерской гонке Казакевич стала 79-й, Миронова заняла 95-е место.
источник: Чемпионат.com